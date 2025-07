Revelaron la polémica adicción que la China Suárez expuso de Benjamín Vicuña

China Suárez (8) La China Suárez terminó viajando solo con Mauro Icardi. RS Fotos.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", dice uno de los párrafos de la publicación.