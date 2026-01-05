Revelan cómo vive hoy Francisco Tinelli tras el ajuste en el clan Tinelli: "La situación es tan complicada que..."

Según contó Noelia Santone en Infama, el hijo mayor de Marcelo Tinelli enfrenta un fuerte ajuste familiar y debió modificar por completo su vida.

El presente del clan Tinelli atraviesa un momento de fuerte reacomodamiento y los cambios no pasaron desapercibidos. Según se contó en Infama, Marcelo Tinelli habría tomado una decisión clave que impactó de lleno en la dinámica familiar y obligó a varios de sus hijos a modificar de manera abrupta el estilo de vida al que estaban acostumbrados.

De acuerdo a la información que circuló en el programa, el conductor habría dejado de sostener económicamente a sus hijos mayores, una medida que afectó especialmente a Francisco Tinelli y a Candelaria. Ambos debieron empezar a generar ingresos propios para sostenerse, mientras que Micaela y Juanita continúan percibiendo dinero a partir de sus trabajos vinculados a la marca Ginebra y al modelaje.

Marcelo Tinelli (1) El conductor habría dejado de mantener económicamente a sus hijos mayores, Francisco y Candelaria. Archivo MDZ En ese contexto, se deslizó que Candelaria Tinelli retomó la venta de contenido para adultos en plataformas digitales, mientras que Francisco estaría atravesando mayores dificultades para sostenerse con su actividad como DJ. Frente a este panorama, el joven habría encontrado respaldo en su madre, Paula Robles, quien lo estaría acompañando en este proceso de transición, tal como señalaron en el ciclo que conduce Marcela Tauro.

Fue Noelia Santone quien dio detalles concretos sobre la situación actual del hijo de Tinelli: "Está viviendo en un departamento chiquito y ahora se está bancando él. La situación es tan complicada que no puede pagarse un auto y viaja con SUBE para trasladarse. Él estaba acostumbrado a otra cosa". A esto, Tauro sumó una precisión clave: "Las cosas cambiaron a partir del accidente que tuvo en el que chocó".

El accidente de Francisco Tinelli, el hijo de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram @marcelotinelli Noelia Santone reveló detalles del presente del hijo mayor de Marcelo. Instagram @marcelotinelli. Más adelante, Santone amplió la información y volvió a hacer hincapié en el delicado momento económico que atraviesa el joven. "Francisco está viviendo en un departamento que le paga Paula Robles porque está pasando una situación económica muy complicada", aseguró la periodista sobre el hijo de Tinelli, de 27 años, que además de desempeñarse como DJ trabajó como asistente en la productora de su padre.