Quisieron entrevistar a Gasalla, pero terminó todo mal

El notero de Los ángeles de la mañana intentó mantener un diálogo con Antonio Gasalla mientras salía del aeropuerto, pero el intercambio no terminó bien.

"¿Cómo la pasó en Córdoba?", le consultaron, y Gasalla respondió: "No contesto preguntas". "Va a hacer teatro con Flavio Mendoza, es una linda noticia que salió", continuó el notero intentando lograr alguna declaración. Pero el actor, de mala manera, dijo: "Si ya lo sabés, para qué me lo preguntás… No podés pasar la vida haciendo preguntas. Se te va a vaciar el cerebro". Ante la insistencia del notero, al humorista se le saltó la cadena: "Salí del medio, no me rompás los huevos".