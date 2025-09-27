¿Quién es Tylor Chase? La exestrella de Nickelodeon que fue encontrado en situación de calle y causa angustia

Un breve video publicado en TikTok encendió las alarmas entre los fanáticos de la recordada serie de Nickelodeon , Manual de supervivencia escolar de Ned . En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, aparece Tylor Chase , actor que interpretó a Martin Qwerly, en una situación de calle que despertó gran preocupación.

La grabación, de apenas siete segundos, muestra al artista de 36 años con un aspecto descuidado. “Hola, mi nombre es Tylo r Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación” , se le escucha decir en el clip, una frase que generó desconcierto e intriga entre quienes lo recordaban por sus papeles en la televisión juvenil.

Embed - ¿Quién es Tyler Chase? La exestrella de Nickelodeon que fue encontrado en situación de calle.mp4

Tras la viralización del video, cientos de usuarios comenzaron a preguntar cómo podían colaborar con el actor, quien había sido parte de la infancia de muchos. Fue entonces cuando la tiktoker que grabó la escena, bajo el usuario lethallalli, decidió abrir una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos en su nombre.

No obstante, horas más tarde aclaró que, tras conversar con la madre de Chase , comprendió que lo que su hijo necesita no es dinero sino atención médica especializada , ya que tiene dificultades para administrar sus finanzas. Por esa razón, cerró la colecta y entregó lo recaudado a la madre del actor, quien abrirá una cuenta bancaria a su nombre.

image El estado actual del actor. Créditos: TikTok e X / varias cuentas

La carrera de Tylor Chase

Aunque su paso por la televisión fue breve, Tylor Chase quedó grabado en la memoria de los fanáticos gracias a su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, donde interpretó a Martin Qwerly en 33 episodios.

image Manual de supervivencia escolar de Ned. Créditos: Netflix

Además, sumó apariciones en la exitosa sitcom Todo el mundo odia a Chris, en el cortometraje Confessions of a Late Bloomer, en la película Por los buenos tiempos y en el popular videojuego L.A. Noire.

Hoy, el video que circula en redes refleja la difícil situación que atraviesa el actor, y reaviva el debate sobre la fragilidad de las carreras infantiles en la industria del entretenimiento y la falta de contención para quienes fueron ídolos de una generación.