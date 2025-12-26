Quién es Noe Antúnez, la joven con la que vieron al Tucu López a los besos furiosos
Un fogoso encuentro captado por las cámaras confirmó el inicio de un romance inesperado entre dos colegas de trabajo. Descubrí quién es la nueva conquista del conductor.
En la pantalla de América TV, más precisamente en el ciclo A la tarde, se desglosó un enigma que terminó por confirmar un nuevo capítulo sentimental para uno de los conductores más codiciados del país. El Tucu López fue visto a los besos con una colega con la que comparte un programa de streaming.
Noe Antúnez y su trabajo como actriz en ficciones
Tras una serie de pistas que sugerían un vínculo secreto, finalmente se validó que el amor volvió a tocar a la puerta del reconocido actor. Noe Antúnez es una multifacética artista proveniente de Chaco, que ha actuado en producciones nacionales junto a grandes actores y actrices de la televisión y el teatro. La joven además es muy activa en sus redes sociales, compartiendo sus trabajos como actriz y un emprendimiento novedoso en streaming llamado Shopping Ya, el primer canal de venta directa, algo más que una tienda online, allí comparte estudio junto al Tucu López.
Noe Antúnez además de desempeñarse como actriz en ficciones y publicidades, también es locutora y creadora de contenido, con casi 12.000 seguidores en su cuenta de Instagram, lo que la posiciona como una micro influencer.
El apasionado presente amoroso del Tucu López y Noe Antúnez
El vínculo se habría gestado en la intimidad del espacio laboral, dado que ambos integran el mismo proyecto de transmisión digital. Para ratificar la información, el programa A la tarde (América TV) difundió registros visuales que no dejan lugar a segundas interpretaciones sobre la naturaleza de esta relación.
Al respecto de la intensidad del encuentro registrado, los integrantes del programa de espectáculos fueron categóricos al describir las imágenes protagonizadas por el Tucu y la actriz. “Tenemos las imágenes de los dos besándose furiosamente”, indicaron desde el panel informativo, subrayando que la conexión entre ambos resultó evidente ante la lente. Según los cronistas, el nivel de afecto demostrado permite suponer que el vínculo “tiene toda la pinta de estar arrancando justo en Navidad”.
Los romances pasados de el Tucu López en el mundo de la fama
Esta nueva historia de amor surge luego de que el conductor transitara periodos de gran exposición pública por sus anteriores compromisos. Durante la cobertura del programa, se hizo hincapié en su historial afectivo, recordando que anteriormente “estuvo de novio con Sabrina Rojas y con Jimena Barón”. A pesar de sus intentos por mantener un perfil más reservado en el último tiempo, este "chape" mediático lo posiciona nuevamente en el centro de la escena del corazón.
El segmento televisivo concluyó entre risas y buenos augurios para los flamantes protagonistas de esta historia nacida en el set de grabación. Aunque todavía no hubo declaraciones oficiales por parte de los involucrados en sus redes sociales, la contundencia de las pruebas presentadas selló la noticia. Con un cálido “Felicitaciones para la nueva pareja”, el equipo periodístico dio por confirmado este romance que promete ser uno de los más comentados de la temporada.