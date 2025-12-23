Queen no murió: la banda lanzó una canción inédita grabada hace más de 50 años y estos son los motivos

La noticia fue confirmada por el guitarrista, Brian May. Para sorpresa de muchos, la agrupación británica regaló este preciado tesoro musical en épocas festivas. No te lo pierdas

Queen no está muerto. La banda británica de rock que brilló en los 80 con sus cuatro grandes figuras se sigue reinventando y, en esta ocasión, decidió abrir el gran baúl de los recuerdos para extraer una canción totalmente inédita. El anuncio se convierte en el mejor regalo de Navidad para los melómanos que aún disfrutan de aquellas melodías cargadas de pasión y locura que Freddie Mercury y compañía supieron inmortalizar.

La noticia no podía guardarse más tiempo y fue el propio Brian May quien decidió confirmarla en las últimas horas por un motivo sorprendente. El tema, titulado "Not For Sale (Polar Bear)", tiene su origen en 1974. Fue creado originalmente para formar parte de Queen II, el segundo álbum de la banda, pero la obra de arte finalmente no fue publicada debido a que no pasó el corte final de la edición original.

Una versión nunca antes oída Embed - Not For Sale (Polar Bear) Queen En palabras del legendario guitarrista, estamos ante una creación que genera una expectativa total. El Sir británico reveló un detalle técnico que vuelve a este hallazgo algo único: "Quizás la gente haya escuchado una versión pirata de 'Not for Sale (Polar Bear)' de Smile; es una canción muy antigua, pero que yo sepa, nadie ha escuchado nunca esta versión". De esta manera, May diferencia este material de los registros previos de Smile, asegurando que el tratamiento sonoro de esta pieza es una novedad absoluta.

Para rematar la gran noticia, May confesó que este lanzamiento es solo el principio de algo más grande. "Es un trabajo en progreso y aparecerá en la próxima reconstrucción del álbum Queen II, que saldrá el año que viene", adelantó el músico.