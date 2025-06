Qué le pasa a Oscar "El Negro" González Oro: así son sus alarmantes posteos en redes sociales

En las últimas horas, el nombre de Oscar El Negro González Oro volvió a resonar con fuerza en redes sociales, aunque no por su trabajo en los medios ni por una nueva aparición pública, sino por una serie de publicaciones que generaron alerta entre sus seguidores. El conductor compartió en su cuenta de Instagram unos mensajes cargados de emoción que muchos interpretaron como una despedida anticipada, y no tardaron en encenderse las luces de preocupación .

Oscar "El Negro" González Oro Oscar "El Negro" González Oro en una producción de fotos. Archivo

Los posteos alarmantes de Oscar "El Negro" González Oro

Con frases que remiten a despedidas silenciosas y a momentos que no vuelven, González Oro escribió: “Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa... acepta esa invitación, porque el último café no avisa... ama sin medida, porque el último ‘te amo’ no avisa”. Estas palabras, que podrían ser tomadas como una simple reflexión, fueron leídas por muchos como una señal de alerta sobre su estado anímico y de salud.