Qué hacer en Mendoza: los mejores planes para el sábado 14 de febrero
La cartelera del sábado reúne espectáculos, música y entretenimiento para todos los gustos en Mendoza.
El verano sigue desplegando su agenda en la provincia con una programación que cruza experiencias inmersivas, comedias filosas, espectáculos tradicionales y propuestas al aire libre. La escena cultural se diversifica y ofrece alternativas para distintos públicos, consolidando a Mendoza como uno de los polos artísticos más activos de la temporada.
Estas son algunas de las propuestas destacadas que se podrán disfrutar el sábado 14 de febrero:
Te Podría Interesar
- Ángeles: En un lugar sombrío, sin luz, se desarrolla una tensa confrontación entre un cura y el monaguillo. Un Thriller que explora la compleja y oscura relación entre dos hombres, quienes se ven atrapados en una atmósfera cargada de emociones reprimidas.
Dónde: La Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz)
Horarios: 22:00 horas
Entradas: $12.000 en Entradaweb
- Especial Dia del amor: Una noche íntima y vibrante con música en vivo de Red Polaroid, Emily Hidalgo, Alma Molina y Cuatro Tercios Canciones para venir en pareja, con amigxs o solx para compartir, sentir y dejarse llevar.
Dónde: Av San Martin 453, Godoy Cruz
Horarios: 20:00 horas
Entradas: $6.000 en Entradaweb
- Noche de boleros sinfónicos: En esta velada especial, la Orquesta Barroca de Mendoza propone un viaje emocional a través de los grandes clásicos del bolero y la canción romántica, con versiones sinfónicas que realzan la profundidad y la belleza de cada obra. El repertorio recorre autores e intérpretes que marcaron época, desde Armando Manzanero y Luis Miguel hasta Frank Sinatra y Édith Piaf, y contará con la participación de artistas invitados que aportarán una sensibilidad especial a una noche pensada para celebrar el amor.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1182, Mendoza)
Horarios: 21:00 horas
Entradas: desde $22.000 en Entradaweb