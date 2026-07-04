Qué hacer en Mendoza este domingo: la guía definitiva para disfrutar el último día de la semana
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este domingo 5 de julio. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este domingo en Mendoza?
- El musiloco recital: un show bajo el elenco Los musicolocos que no te podés perder.
Dónde: Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Horario: 17:30 horas
Entradas: a $4.000 en este link
- Drago la aventura de crecer: Drago es un pequeño dragoncito que se enfrenta a un gran desafío, aprender a controlar su fuego cuando experimenta emociones intensas. Gracias a la paciencia y el acompañamiento de sus amigos y maestra, Drago descubre que puede encontrar el equilibrio y convertirse en el dueño de sus propias llamas. En ese camino comprende que su mayor tesoro, no es solamente su fuego, sino la capacidad de elegir cómo expresar lo que siente.
Dónde: Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz)
Horario: 16:00 horas
Entradas: $5.000 en este link
- Cotillón y entierro: ¿Qué sucede cuando tres actrices se quedan atrapadas en un museo, en medio de sus propios recuerdos? ¿Qué espíritu del teatro tomará sus cuerpos? ¿Qué llegará desde el estómago de una ballena, desde abajo de la arena o desde el fondo opaco del no estar? Como si se tratara del mismísimo carnaval, la fiesta y el entierro coquetean. La muerte de la fiesta será necesaria para que la fiesta vuelva a empezar…
Dónde: Anexo MMAMM (El Parral 2380 - Parque Central)
Horario: 19:30 horas
Entradas: $12.000 en este link