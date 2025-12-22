¿Provocación? Mauro Icardi llegó con la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar Navidad

El jugador volvió al país y fue directamente al departamento de Wanda Nara para retirar a las menores.

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a Argentina para pasar las fiestas junto a su familia. El futbolista terminó de una manera positiva la temporada en Turquía y ahora descansará junto a sus hijas en la famosa "casa de los sueños" junto a la actriz.

En los últimos días se confirmó que la Justicia le comunicó al futbolista que va a pasar la Navidad con las menores y, tras arribar al país, pasó por el Chateau Libertador a buscar a sus dos hijas. En Intrusos comunicaron que "las nenas están con el padre felices y contentas".

Martín Salwe, cronista que estuvo en el lugar, confirmó que el vehículo que los trasladó estuvo parado "casi doce minutos porque no estaba registrado en la seguridad". También dejó en claro que las abogadas no se encontraban en el lugar junto al futbolista.

