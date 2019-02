Este sábado 2 de marzo Potrerillos albergará el primer festival de rock alimentado íntegramente por energía solar en la historia de la provincia. Será en el marco de Solar Sound Festival (SSF), en el Origen de i -ubicado sobre ruta 7-, y participarán bandas emergentes de la escena local y porteña.

​La propuesta busca combinar la cultura con el cuidado del medio ambiente. Desde Solhé, la empresa a cargo de proveer la infraestructura energética para la realización del evento, explicaron que la intención del festival es que "las personas tomen conciencia del consumo energético y del impacto ecológico que tiene la actividad humana en el planeta".

"Queremos demostrar que se puede incorporar las energías renovables a nuestra vida", agregó en tal sentido Nicolás Giorlando, productor del SSF.

​Proveer de energía renovable a un recital de este tipo implica un alto nivel de logística. Para dar electricidad al escenario, por ejemplo, se instalaron 10 paneles solares de 260 watts cada uno, de modo que los equipos de sonido dispongan de potencia de 5.5 kilowatts, un nivel equivalente al que se usa para alimentar tres casas.

La lista de bandas estará encabezada por los mendocinos Costa Canal y Té Con King Kong. En la grilla seguirán Marcelo Pellereti + Rano, A Tu Luz, Avril Chiarolla con su DJ set indie y, desde Buenos Aires llegará Enfermera, una de las bandas argentinas más virales en Spotify y que hace menos de un año presentó su último disco, "Hambre y vanidad".

Se trata, en definitiva, de un line up que apunta a rescatar la escenda del under del rock y que, cómo agregado, no escapa a la conciencia sobre las problemáticas de género en auge en estos tiempos, ya que el número de artistas femeninos y masculinos que se presentarán en el escenario estarán divididos en partes iguales.

El evento comenzará a las 15 y finalizará al caer la noche. Las entradas anticipadas podrán adquirirse por Eventbrite y, como beneficio extra, las primeras 150 personas que las adquieran podrán degustar una copa de vino de Tribu Wines.

Para agendar:

Día: 2 de marzo, 2019

Lugar: El Origen de I, Ruta Nacional 7, Potrerillos, Mendoza, Argentina

Hora: 15 hs

Line Up:

- Te Con King Kong

- Costa Canal

- Marcelo Pellereti + Rano

- A Tu Luz

- Avril Chiarolla (DJ set indie)

- Enfermera (Buenos Aires)

