Polémicos matrimonios: al salir de la cárcel, el famoso viudo de Adelfa se casó con un exconvicto

El hombre que acaparó los flashes por un matrimonio atípico y luego por un revés judicial, resurgió de las cenizas con una nueva oportunidad amorosa.

El nombre de Reinaldo Wabeke resonó con fuerza en el ámbito mediático a principios de año 2000. Su enlace nupcial con Adelfa Volpes, una mujer que le llevaba 58 años de diferencia, desató una intensa controversia a nivel nacional. La disparidad etaria no fue el único foco de debate; tras el deceso de la señora —que ocurrió tan solo 24 días después de la boda, producto de un accidente cerebrovascular—, las peticiones del flamante viudo por la herencia avivaron aún más la discusión pública sobre los motivos de la unión. El tiempo pasó y, dos décadas y media después de aquel suceso, tras salir de la cárcel, el hombre sorprendió al dar un giro radical en su camino sentimental.

Matrimonio Facha: dicen que Adelfa era una mujer llena de bríos. Ahora su viudo está en problemas. Tras salir de la cárcel, el viudo de Adelfa recordó a su difunta esposa con mucho cariño. Foto: Archivo MDZ El destino, sin embargo, le deparó un duro revés. En el año 2020, la vida del mediático dio un vuelco al ser apresado en la autovía que conecta Rosario con Santa Fe. El motivo: su conexión con el transporte de estupefacientes y sus vínculos con una organización narco liderada por una figura conocida como Vanesa “La Curandera” Saravia. Tras ser condenado, Wabeke pasó cinco años de su existencia tras las rejas, un período que, según sus propias palabras al recuperar la libertad hace poco, le dejó profundas cicatrices. “Me comí cinco años de mi vida; perdí a mi sobrina, perdí muchas cosas. Me hice cargo de todo. Hice una maldad, me condenaron y me parece bárbaro: de los errores se aprende y yo nunca más”, reflexionó con total franqueza al abandonar el centro de detención.

El impactante romance del viudo de Adelfa A pesar de los sinsabores y la dura experiencia carcelaria, Reinaldo ha optado por mirar hacia el porvenir con optimismo y ha decidido retomar las riendas de su vida emocional. La prueba de este nuevo capítulo es su flamante casamiento con Javier Elías Salazar, una persona que conoció mientras ambos cumplían condena. El acto civil se llevó a cabo en la oficina del Registro Civil de Coronda, en la provincia de Santa Fe. La felicidad del exconvicto era palpable al sellar esta nueva alianza. “Estoy muy feliz, muy feliz. Es algo que esperaba hace mucho tiempo. Me casé con una persona que quería mucho”, expresó con gran entusiasmo.

Viudo de Adelfa con su pareja Javier Elías Salazar es el nuevo amor del mediático viudo. Foto: NA El exmarido de Adelfa Volpes brindó más detalles sobre la persona que hoy ocupa su corazón. “Me casé con un chico de 26 años. Nos conocimos dentro de la cárcel. Es una persona maravillosa, el amor de mi vida. Nunca quise a nadie como lo quiero a él...”, confesó, destacando la profundidad de este vínculo. Además de la boda, el santafesino dejó en claro sus planes para el futuro, buscando paz y estabilidad en su provincia natal. “Me quedo en la provincia, como desde el día que nací. Quiero disfrutar la vida, empezar una vida tranquila con mi marido, mis amigos y mi familia”, sentenció, marcando un claro deseo de estabilidad.