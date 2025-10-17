"Perdí la dignidad": la polémica confesión de Paula Chaves sobre el nacimiento de sus hijos

Paula Chaves sorprendió con su honesta reflexión sobre el parto, asegurando en el stream de Olga que perdió la dignidad en ese momento.

La modelo Paula Chaves sorprendió al público con una sincera y profunda reflexión sobre la experiencia de dar a luz y lo describió con una honestidad brutal que generó revuelo. La mamá de Olivia, Baltazar y Filipa compartió su visión más íntima del parto durante una entrevista en el stream de Olga, Tapados de laburo.

Paula Chaves y la sinceridad total: así fue uno de sus partos Paula Chaves y Pedro Alfonso hicieron una divertida escapada por Semana Santa junto a sus hijos La conductora y el actor comparieron momentos del viaje en Instagram Foto: @pedroalfonso Chaves no dudó en describir cómo se sintió durante uno de los momentos más importantes y emotivos de su vida. Su relato, aunque calificado por ella misma como "polémico", se centró en la idea de liberarse de cualquier tipo de pudor o condicionamiento social durante el nacimiento de sus hijos.

La confesión de la conductora se produjo al detallar el instante en que ingresó a la sala de partos. Con total transparencia, Paula Chaves afirmó: "Perdí la dignidad pariendo. Es polémico lo que voy a decir. Entré a la sala de parto gateando, con el camisón de costado y abierto, totalmente desprendida de todo".

La actriz explicó que, en ese instante, sintió una liberación completa de las preocupaciones externas. Según su perspectiva, dejó de lado de cualquier condicionamiento vinculado a los pudores o al juzgamiento de terceros.