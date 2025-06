Paulo Vilouta destrozó a Nancy Pazos en medio de la polémica con Mariana Brey:

La "guerra" entre Nancy Pazos y Mariana Brey es una constante en el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. Ambas periodistas tienen una mirada totalmente opuesta a las del gobierno de Javier Milei y en algunos momentos tiene que intervenir la conductora para que las peleas no sigan su curso.

Se sabe y es de público conocimiento que la relación entre ellas no es la mejor tanto adelante como atrás de cámara. Esta situación ha sido tema de debate en distintos programas y en "Los Profesionales de Siempre", ciclo conducido por Florencia de la V hablaron de esto y entrevistaron a Paulo Vilouta quien no dudó en destrozar a Pazos.

"Me parece que tenemos que poner un límite a la falta de respeto entre los periodistas", comenzó diciendo el comunicador. Luego, subrayó que "veo muchas periodistas y muchos periodistas que están contra el tema del odio, pero después en sus acciones son odiadores y crueles".

Captura de pantalla 2025-06-04 201046.png Paulo Vilouta destruyó a Nancy Pazos. Foto: captura de pantalla/ El Nueve.

Paulo criticó fuertemente a Nancy Pazos con una clara opinión: "No se puede trabajar de ese modo, fiscalizando la tarea de otro colega y tratandolo mal... Ya van dos veces esto del vómito y me cayó mal... Quién es Nancy para destratar así a otra colega, es muy irrespetuoso". Pero esto no fue todo, ya que también expresó que lo que Nancy tiene es "envidia e inseguridad".