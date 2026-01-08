Paula Pareto expuso las crueles críticas que recibe por su cuerpo y dejó una lección de vida

La ganadora del oro en Río 2016, Paula Pareto, se plantó ante los comentarios que cuestionan su musculatura y priorizó el vínculo con sus seguidores reales.

La exjudoca más querida de la Argentina volvió a ser noticia, pero esta vez no por un podio, sino por su entereza frente a la toxicidad de las redes sociales. Paula Pareto utilizó su cuenta de Instagram para visibilizar el lado B de la exposición. Tras compartir sus habituales rutinas de entrenamiento, la campeona olímpica recibió una catarata de opiniones divididas: mientras muchos celebran su disciplina, otros usuarios lanzaron críticas desubicadas comparando su físico con una musculatura masculina.

peque pareto (1) La contundente respuesta de Paula Pareto a quienes cuestionan su figura Con la templanza que la caracteriza, la Peque decidió no callarse y mostró la dualidad de lo que genera en internet. A través de un posteo reflexivo, la deportista diferenció los mensajes: "Las que alegran al alma y las que duelen. Todas en un mismo post".

peque pareto (2) Sin embargo, aclaró que su balanza siempre se inclina hacia quienes la apoyan, afirmando: "Me quedo con mi tribu y la motivación recíproca, porque en la balanza es por ustedes y el equipo que hacemos, que siento que vale la pena la exposición a todo tipo de opiniones".

SnapInsta-Ai_3805121382221742834 Para Pareto, el ejercicio de leer a los haters se convirtió en una oportunidad de autoconocimiento y desapego. La profesional de la salud entiende que los juicios ajenos suelen hablar más del emisor que del receptor. "Somos reflejo de nuestras vivencias, por eso se que nada es personal. Por eso acepto lo que leo. Por eso elijo quedarme con lo que suma a mi equipo", analizó con madurez.