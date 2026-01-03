Pampita y el vestido casi millonario que usó en Punta del Este: cómo es y cuánto vale
La modelo deslumbró con un diseño bordado y calado en color rojo vibrante durante sus vacaciones junto a Martín Pepa.
El verano esteño tiene una dueña indiscutida y su nombre es Pampita. Instalada en Punta del Este para despedir el 2025, la conductora revolucionó las redes sociales con un despliegue de estilo que marca la tendencia absoluta de la temporada.
Entre chapuzones, momentos en familia junto a sus hijos y la compañía de su pareja, Martín Pepa, la modelo convirtió el jardín de su residencia en una pasarela improvisada, luciendo un vestido de diseño que se transformó en el objeto de deseo de sus millones de seguidores.
El "capricho" textil de Pampita: los detalles de la pieza artesanal que cuesta una fortuna
Bajo el intenso sol del mediodía uruguayo, la it girl argentina posó con una pieza que es pura sofisticación. Se trata de un vestido largo y fluido en un tono escarlata, confeccionado con un delicado motivo floral calado que permite el juego de luces y sombras sobre la piel. “La elegancia y la comodidad se combinaron a la perfección para dar lugar a una prenda larga que la modelo lució de la mejor manera”, señalan quienes siguen de cerca los pasos de la conductora.
En una de las tomas, Pampita se muestra de espaldas caminando junto a una piscina turquesa, resaltando las terminaciones cuidadas de una tela que cae con gracia hasta los tobillos. El trabajo manual detrás de la firma es evidente: cada bordado floral parece una declaración de identidad.
Sin embargo, el dato que sacudió los portales de moda fue su valor de mercado, ya que el precio de esta exclusiva prenda asciende a los 860.000 pesos, posicionándola como un verdadero lujo de verano.
Para completar este estilismo de inspiración mediterránea, la jurado más famosa de la televisión optó por la sencillez en los accesorios. Lució unas sandalias planas en tono nude que garantizan confort total, junto a un bolso artesanal de motivos geométricos que cerró un outfit redondo. La locación, con techos de caña y vegetación exuberante, funcionó como el marco ideal para que el rojo vibrante de su vestido se robara todos los suspiros en este cierre de año.