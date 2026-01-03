Pampita y el vestido casi millonario que usó en Punta del Este: cómo es y cuánto vale

La modelo deslumbró con un diseño bordado y calado en color rojo vibrante durante sus vacaciones junto a Martín Pepa.

El verano esteño tiene una dueña indiscutida y su nombre es Pampita. Instalada en Punta del Este para despedir el 2025, la conductora revolucionó las redes sociales con un despliegue de estilo que marca la tendencia absoluta de la temporada.

pampita-con-un-conjunto-marron-y-cartera-a-juego-foto-instagrampampitaoficial-NT3HAUXS65AJDCMWC3LYJ5HGI4 Pampita viajó a Punta del Este. @pampitaoficial Entre chapuzones, momentos en familia junto a sus hijos y la compañía de su pareja, Martín Pepa, la modelo convirtió el jardín de su residencia en una pasarela improvisada, luciendo un vestido de diseño que se transformó en el objeto de deseo de sus millones de seguidores.

El "capricho" textil de Pampita: los detalles de la pieza artesanal que cuesta una fortuna Bajo el intenso sol del mediodía uruguayo, la it girl argentina posó con una pieza que es pura sofisticación. Se trata de un vestido largo y fluido en un tono escarlata, confeccionado con un delicado motivo floral calado que permite el juego de luces y sombras sobre la piel. “La elegancia y la comodidad se combinaron a la perfección para dar lugar a una prenda larga que la modelo lució de la mejor manera”, señalan quienes siguen de cerca los pasos de la conductora.

pampita vestido caro 2 El diseño escarlata cuenta con bordados calados artesanales y tiene un valor de 860.000 pesos. @pampitaoficial En una de las tomas, Pampita se muestra de espaldas caminando junto a una piscina turquesa, resaltando las terminaciones cuidadas de una tela que cae con gracia hasta los tobillos. El trabajo manual detrás de la firma es evidente: cada bordado floral parece una declaración de identidad.

Sin embargo, el dato que sacudió los portales de moda fue su valor de mercado, ya que el precio de esta exclusiva prenda asciende a los 860.000 pesos, posicionándola como un verdadero lujo de verano.