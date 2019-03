Pampita sorprendió con un cambio de look extremo

Es una de las mujeres más lindas de la Argentina y sin dudas cualquier cosa parece sentarle bien a Carolina "Pampita" Ardohain, quien este viernes durante su visita a Chismoses, el ciclo que conducen Tartu y Luciana Salazar por la pantalla de NET TV, impactó con el pelo de color azul.

"¿Qué es ese pelo Carolina?", le preguntó Laura Ubfal, una de las integrantes del panel. "Mañana se van a enterar en mis redes, hasta mañana no puedo decir nada", afirmó ella, sin querer adelantar nada al respecto.

Sin embargo, trascendió que forma parte de una campaña mundial contra la contaminación del agua en el planeta que se conocerá este sábado.

"Pampita on the rocks", le dijo el conductor entre risas, haciendo alusión a su look de remera, jeans rotos y zapatillas.

Y si bien la modelo prefirió reservarse el motivo de su cambio de look, sí hablo de su posible vuelta al jurado del Bailando.

"Estamos ahí en conversaciones", lanzó entre risas. "Lo único que no me convence todavía es el tema de mis viajes, yo soy muy viajera en el año, me encanta, así que pedí faltar cuatro días en el año", se sinceró.

"Me tienen que contestar y si eso está ,va a estar todo bien", concluyó al respecto. "Hay que ensayar bastante, porque vamos a estar muy estrictos", deslizó, entre risas.

"Lo divertido es poder ponerte en personaje, nos metemos en personaje de jurado", afirmó, para luego referirse a su papel de "mala" dentro de aquellos encargados de evaluar a los participantes.

"Si sos muy blandita, todo 'ay qué lindo, ay qué lindo', no hay ida y vuelta, no hay juego, no hay exigencia. Tampoco ellos mejoran, porque si no les exigís no mejoran, y a veces a los virtuosos no sabés qué decirles, porque son tan perfectos que estás buscando el pelo en el huevo. 'Te faltó mirar al compañero', y el pibe hizo cuatro vueltas carnero en el aire, es una guachada", concluyó.

Vale recordar que la conductora volverá a su rol al frente de Pampita Online el próximo lunes a partir de las 18.30 horas por la pantalla de NET TV, acompañada por un importante staff que incluye a Rocío Guirao Díaz, Luis Piñeyro, Gabriel Olivieri, Ángeles Balbiani, Julieta Novarro, Puli Demaria y Martín Arozarena.

Fuente: Teleshow