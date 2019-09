Pampita apuntó contra Telefe: "Era como un títere del minuto a minuto"

Cuando Pampita llegó a la pantalla de Telefe con su programa, seguramente fue su momento más importante en su nueva faceta como conductora. Sin embargo, mirando en retrospectiva, la modelo analizó el por qué de su decisión de dejar esa pantalla, adonde había llegado con su ciclo Pampita Online.

"No me generaba la satisfacción que yo me imaginaba estar al aire, y porque no midiera despedir a un invitado que me parecía súper interesante, y esa cosa de ir midiendo el minuto a minuto no lo disfruté nada", se sinceró en diálogo con Intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial.

"Ahora estoy en un lugar donde, obviamente, no tengo ni esa exposición ni ese público divino que tuve en Telefe, pero yo estoy conforme y me voy a mi casa contenta todos los días. Tuve que tranzar con algunas cosas por otras", agregó.

"¿Estás más feliz ahora?", la consultó Adrián Pallares.

"Sí, estoy contenta, puedo hacer una entrevista con un desarrollo, puedo tener esos tiempitos que para mí es respeto en definitiva para el que viene a tu programa. Yo estaba en un horario tremendo en Telefe, como un títere del minuto a minuto, entonces si alguien no medía era chau, despedirlo y seguir con otro. Capaz una entrevista que yo había preparado toda la noche duraba cinco minutos", se explayó.

"¿O sea que digamos que la razón de finalizar el programa fue esto, te sentiste presionada, desbordada, el minuto a minuto?", indagó el conductor.

"No, me parece que no tenía yo las herramientas para hacerlo. La tele es así, yo no estaba emocionalmente preparada para sentirme mal o enfrentar invitados que se iban a enojar. Me afectaba muchísimo, se iba alguien enojado y quedaba destruida ese día, se iba de las manos la situación", analizó la jurado del Bailando.

Fuente: Teleshow