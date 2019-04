Pamela David prepara su desembarco en la política

En un año electoral son varios los famosos que ponen el foco en la política. Ya sea para expresar sus opiniones sobre la actualidad del país, para apoyar a un candidato en particular, o para poner el cuerpo directamente como candidato. En este último caso, Amalia Granata hace tiempo que milita en Santa Fe, Roly Serrano anunció que será candidato a Diputado en Salta, y Marcelo Tinelli no termina de definir si participará en las próximas elecciones. Y en este combo, sorprendió la decisión que viene analizando Pamela David.

"En esta época en la que la colonia artística se está metiendo en política, hay alguien más que, cuando le preguntaron si lo haría respondió: 'Sí, en un tiempito. En acción social'. ¿Saben quién? Pamela David", anunció Fernando Prensa en Mañanas Nuestras, el ciclo que conducen las Trillizas de Oro en KZO.

"Me gusta, tiene los medios para ayudar a la gente", expresó una de las conductoras. "Me parece muy coherente no decir que quiere ser diputada o senadora. No, en acción social, de a poquito", agregó el periodista.

Pamela, que expresó que Cristina Fernández de Kirchner la decepcionó, y que se iría del país si vuelve a ser Presidenta, en más de una oportunidad chicaneó a los kirchneristas con el "no vuelven más", y hasta imitó a la ex mandataria. "Cristina diría: 'Si nos robamos todo, ¿en dónde está ese dinero que ustedes dicen que dejamos de robar?, cuando pagábamos la luz y la teníamos subsidiada, y ahora la estás pagando vos", disparó David en medio de la charla, intentando emular el tono de voz de la Senadora de la Nación.

Tras expresar su apoyo a la gestión de Mauricio Macri de manera polémica, como cuando dijo que el presidente tiene "una familia blanca, hermosa y pura", últimamente se la nota más distante y crítica del Gobierno. ¿Estará evaluando apoyar a una nueva alternativa? Lo cierto es que ya está pensando en su desembarco político, aunque, en un principio, no como candidata en las elecciones.

Fuente: Exitoína