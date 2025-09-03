"No tenía fuerza": la palabra de Celeste Muriega sobre la salud de Christian Sancho luego de ser internado

La salud de Christian Sancho causó preocupación entre sus seguidores, luego de que su pareja, Celeste Muriega , publicara una foto del actor internado. Ahora, ya recuperado y en su casa, la pareja reveló los motivos de la "parada técnica" y compartió una emotiva reflexión sobre la importancia de escuchar al cuerpo.

Un fin de semana que parecía normal se convirtió en una señal de alerta para Christian Sancho . La noticia de su internación , revelada por su pareja Celeste Muriega a través de una historia de Instagram, generó gran preocupación. En la imagen, se podía ver al actor en la camilla de un sanatorio, acompañado de la frase "parada técnica", que generó más preguntas que respuestas.

Días después, la artista rompió el silencio en declaraciones a la prensa y reveló el diagnóstico que le dieron los médicos. "Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés", explicó Celeste , en una confesión que sirvió para calmar a los seguidores que se preocuparon por la salud del actor.

Celeste Muriega también contó los síntomas que llevaron a la pareja a la clínica. La actriz explicó que Christian se sentía mal y "cuando despertó veía todo nublado, y prácticamente no tenía fuerza para levantarse". Tras el diagnóstico, los médicos lograron "estabilizarlo" hasta que se recuperó por completo y recibió el alta.

posteo celeste muriegaa El actor fue dado de alta tras un cuadro de deshidratación y estrés. @celestemuriega

La pareja reflexionó sobre la causa de este problema y Celeste aseguró que el cuerpo de su pareja le dio un aviso, especialmente por el ritmo de vida que lleva. "Cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte, etc... Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó", sostuvo.

El actor, por su parte, se sumó a la reflexión de su pareja y aseguró que, afortunadamente, escuchó a su cuerpo a tiempo. "Ahora ya estoy mejor, y ya me dieron el alta", aseguró Sancho, y añadió: "Tuve un cuadro de deshidratación y tuvieron que estabilizarme. Evidentemente, tengo que parar un poco y descansar más. Sin dudas el cuerpo me dio un aviso y por suerte lo escuché".