Celeste Muriega y una foto de Christian Sancho en el hospital que preocupó a todos

La artista sorprendió en su cuenta de Instagram al compartir una imagen de Cristian Sancho y sorprendió a los seguidores.

Celeste Muriega y Christian Sancho sorprendieron a los seguidores en sus redes sociales luego de compartir una foto en un sanatorio. Inmediatamente, esta publicación de la artista compartió causó preocupación y se volvió viral en cuestión de minutos.

Muriega compartió la foto junto a un texto que permitió desdramatizar la situación en la que se encontraba Sancho: "Hubo para técnica". El mensaje fue claro y sencillo, además no dio mayores precisiones sobre lo sucedido y solo compartió esa imagen en su Instagram.

Aunque no trascendió información oficial sobre el estado de salud de Sancho, el posteo dejó entrever que se trató de una internación leve. La imagen no tardó en viralizarse entre los seguidores de la pareja, que suele mostrarse activa y unida en redes sociales.

La foto que compartió Celeste Muriega sobre Christian Sancho que causó preocupación Captura de pantalla 2025-08-31 102046 Cristian Sancho internado. Foto: Instagram/ @celestemuriega.