Preocupación: revelaron nuevos detalles del complicado estado de salud de Bruce Willis

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, decidió romper el silencio en medio del difícil momento que está pasando su esposo luego de ser diagnosticado con demencia frontotemporal en el año 2023. La mujer del actor decidió realizar una entrevista con el programa Good Morning America y contó detalles de la salud del exitoso artista.

"Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan sincera. Y a veces le veo ese brillo en los ojos, o esa sonrisa burlona. Me transporto", comenzó diciendo Emma y luego entre lágrimas subrayó que "Es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van".

Respecto a su enfermedad, ella expresó cómo comenzó a darse cuenta de que el actor no se encontraba bien: "Bruce siempre fue una persona muy conversadora y muy comprometida. Y, de pronto, se comportaba como alguien mucho más tranquilo". Además, dejó en claro que "el lenguaje va y viene... Y ya hemos aprendido a adaptarnos. Con el tiempo, hemos logrado una forma de comunicarnos con él, que es solo una manera diferente".

La esposa de Bruce Willis dio nuevos detalles sobre su salud Captura de pantalla 2025-08-27 200516 La esposa de Bruce Willis no pudo evitar emocionarse. Foto: captura de video YouTube/ Good Morning America.

La periodista le consultó si creen que Bruce es consciente de la condición y su esposa fue sincera: "No creo que alguna vez haya conectado los puntos. Bruce sigue siendo muy móvil. Está muy bien de salud en general. Es solo su cerebro le está fallando".