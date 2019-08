Nicole recordó la entrevista con Pampita: "Me fui llorando, fue espantoso"

Este miércoles, en Nosotros a la mañana, Tomás Dente sacó a colación una situación que sucedió con Nicole Neumann tiempo atrás, cuando fue entrevistada por Pampita.

"Perdón si meto cizaña, pero Nicole, en la famosa entrevista que te hizo Pampita hace dos años, ¿ella te preguntó por temas personales?", le consultó Dente a su colega panelista.

"¡De todo! Estaba pensando lo mismo cuando escuchaba la devolución. Parece Yanina Latorre. Me preguntó todo de la vida privada, cizaña y cizaña. Me fui llorando, fue espantoso. A mí me lastimó un montón, por si no se enteró. Porque dice que no lastima a la gente", contó Neumann.

Cuando después le consultaron si Pampita le había pedido disculpas por hacerla pasar ese momento poco agradable, Nicole respondió: "No, se quiso excusar con que le tiraban las cosas por la cucaracha".

La polémica volvió a surgir luego de que Pampita se refiriera a los dichos de Gabo Usandivaras tras enojarse con la devolución de la modelo en el Súper Bailando días atrás.

"Yo no me meto así a lastimar a la gente en cosas personales, así que el que se maneja así tendrá que ver con el tiempo si le hace bien manejarse lastimando", fue la respuesta de Pampita.