Netflix: anunciaron la nueva temporada de una impactante serie que cautivó a los fans
Netflix confirmó en sus redes sociales una noticia que alegró a los fanáticos de la serie y hay máxima expectativa.
Netflix finalmente confirmó en sus redes sociales que una exitosa serie que acaba de estrenar su segunda temporada tendrá una nueva entrega y hay expectativa. Se trata nada más y nada menos que de En el Barro.
La producción continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a audiencias en todo el mundo. En la segunda entrega participó Eugenia China Suárez, quien se llevó elogios, y también Verónica Llinás.
Desde su estreno el 13 de febrero, la segunda temporada de En el barro se posicionó en el puesto número 1 del Top 10 Semanal en Argentina y logró ubicarse en el Top 10 en países de América y Europa como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.
Netflix anunció la nueva temporada de una exitosa serie
Pero esto no es todo, ya que además ingresó al Top 10 Global semanal de Netflix en el puesto #6 de series de habla no inglesa, con 2.5 millones de visualizaciones en todo el mundo. Esto la posiciona como una de las mejores series de la plataforma.
La segunda temporada retoma la historia en una Quebrada transformada. Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y se enfrenta a un territorio dominado por nuevas bandas y nuevas formas de organización que imponen sus propias reglas.