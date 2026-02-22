Netflix: anunciaron la nueva temporada de una impactante serie que cautivó a los fans

Netflix confirmó en sus redes sociales una noticia que alegró a los fanáticos de la serie y hay máxima expectativa.

Netflix finalmente confirmó en sus redes sociales que una exitosa serie que acaba de estrenar su segunda temporada tendrá una nueva entrega y hay expectativa. Se trata nada más y nada menos que de En el Barro.

La producción continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a audiencias en todo el mundo. En la segunda entrega participó Eugenia China Suárez, quien se llevó elogios, y también Verónica Llinás.

Desde su estreno el 13 de febrero, la segunda temporada de En el barro se posicionó en el puesto número 1 del Top 10 Semanal en Argentina y logró ubicarse en el Top 10 en países de América y Europa como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.

Pero esto no es todo, ya que además ingresó al Top 10 Global semanal de Netflix en el puesto #6 de series de habla no inglesa, con 2.5 millones de visualizaciones en todo el mundo. Esto la posiciona como una de las mejores series de la plataforma.