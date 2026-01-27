Natalie Portman elogió la película de Dolores Fonzi y lanzó una dura crítica a los Premios Oscar
La estrella de Hollywood cuestionó los criterios de la Academia y destacó producciones internacionales que quedaron fuera de las nominaciones principales este año.
Natalie Portman aprovechó su reciente exposición mediática para manifestar su descontento con la actual temporada de premios en Hollywood. Durante la promoción de su nuevo proyecto, The Gallerist, la actriz analizó la exclusión de cineastas mujeres en las ternas de mayor peso. En este contexto, la ganadora del Oscar sorprendió al mencionar positivamente a Dolores Fonzi, destacando su labor detrás de cámara en el largometraje argentino titulado Belén.
El respaldo de Natalie Portman a la dirección femenina
La mirada de la protagonista de El Cisne Negro no fue casual, sino una denuncia directa a la falta de diversidad en los rubros técnicos y creativos. Para la intérprete, el talento femenino ha sobrado en el último ciclo cinematográfico, aunque los resultados de las votaciones no lo reflejen. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en una entrevista con Variety, Natalie sentenció: “Las mejores películas que vi este año fueron realizadas por mujeres”, poniendo el foco sobre la disparidad de género que persiste en la industria global.
El tráiler de Belén, la película de Dolores Fonzi
A pesar de que el cine nacional suele pelear un lugar en la categoría de habla no inglesa, Portman lamentó que obras como la de Fonzi no logren romper el techo de cristal de las categorías generales. Según la actriz, producciones como Belén, Sorry, Baby o El testamento de Ann Lee son pruebas irrefutables de que la calidad cinematográfica no está siendo el único parámetro de selección para los responsables de entregar los Premios Oscar.
La verdad detrás de las críticas de Natalie Portman a los Oscar
El eje del reclamo reside en la categoría de Mejor Dirección, un espacio históricamente esquivo para las mujeres. La actriz insistió en que el problema no es la escasez de material de alta calidad, sino la vigencia de una mentalidad que ya resulta anacrónica para los tiempos que corren. “Todavía queda mucho por hacer”, advirtió, instando a que se reconozcan perspectivas narrativas que hoy quedan relegadas a un segundo plano.
Para cerrar su análisis, Portman subrayó la importancia de transformar estas instituciones desde sus cimientos para permitir una competencia más justa. Al mencionar específicamente el cine argentino, la estrella reafirma que la excelencia no tiene fronteras, aunque las estructuras de poder en Hollywood sigan operando bajo moldes tradicionales. Su defensa de la obra de Fonzi no solo es un halago para el cine local, sino un llamado de atención a toda la industria.