Nahuel Molina celebró la llegada de su primer bebé y emocionó a todos con las fotos: "A nuestras vidas"

El lateral campeón del mundo tuvo que abandonar de urgencia la concentración del Atlético de Madrid en Turquía para llegar al nacimiento de su primogénita.

Nahuel Molina Lucero, pieza clave de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid, se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, Bárbara Occhiuzzi. La noticia no solo trajo alegría al entorno íntimo del jugador, sino que desató una ola de cariño en las redes sociales.

La antesala del nacimiento molina atlético Nahuel Molina y una previa agitada. Créditos: Archivo MDZ El nacimiento de Allegra estuvo marcado por una carrera contra el reloj digna de una final. El defensor se encontraba en Estambul, Turquía, concentrado con el equipo del Cholo Simeone para disputar un partido clave de Champions League frente al Galatasaray.

Sin embargo, al recibir la noticia de que el parto se adelantaba, el club priorizó el aspecto humano. Molina fue autorizado a abandonar la concentración y regresar de urgencia a Madrid en un vuelo privado gestionado con ayuda de la institución, perdiéndose el encuentro internacional pero llegando a tiempo para el momento más importante de su vida: sostener la mano de su hija por primera vez.

La tierna presentación oficial Bienvenida a nuestras vidas, Allegra Allegra, la hija del campeón. Créditos: Instagram A través de su cuenta de Instagram, el ex Boca Juniors y Udinese compartió la primera postal familiar. "Bienvenida a nuestras vidas, Allegra", escribieron los flamantes padres en una publicación compartida, donde se ve a la pequeña luciendo un delicado body beige y un gorrito blanco.

Como ya es costumbre, la "familia" de la Selección Argentina se hizo presente de inmediato en los comentarios, demostrando que la amistad trasciende el campo de juego.