Murió Luke Perry, ícono televisivo de los 90

Luke Perry, ícono televisivo de los 90 y el galán que saltó a la fama en Beverly Hills 90210, murió este lunes tras sufrir un derrame cerebral el viernes pasado.Tenía 52 años.

El viernes pasado el popular actor fue llevado de urgencia al hospital después de sufrir un derrame cerebral en su hogar en Sherman Oaks, California.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Luke Perry Has Died - RIP https://t.co/mXhtZhjevj — TMZ (@TMZ) 4 de marzo de 2019

En Beverly Hills, Perry interpretó al estudiante de secundaria Dylan McKay durante 10 temporadas. También tuvo papeles prominentes en programas como Another World, Oz, Jeremiah, Windfall, John from Cincinnati y Body of Proof.

Luke tuvo una prolífica carrera como actor en la televisión y en cine, comenzando a principios de los 80, y se convirtió en un nombre familiar por el show adolecente. Después de eso, su carrera explotó.

También participó en la última película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".

Fuente: Teleshow