Moria Casán vio a Sofía Gala caracterizada como ella y lanzó una frase que descolocó a todos: "La tiene para adentro"

En "La mañana con Moria", la conductora se sorprendió al ver a su hija interpretándola en la serie sobre su vida y dejó una frase tan inesperada como divertida.

Moria Casán volvió a generar risas y comentarios en su programa La mañana con Moria, cuando se refirió con humor y orgullo a su hija, Sofía Gala, quien la interpreta en la serie biográfica sobre su vida.

Durante el ciclo, mostraron imágenes comparativas entre la Moria real y la versión interpretada por Sofía. Nazarena Di Serio fue quien introdujo el tema al decir: "Ya que tenemos las fotos comparativas de la realidad y la ficción, a ver qué te parece, porque mirá a Sofía, y mirete vos, por Dios".

Fue entonces cuando la diva no pudo evitar hacer un comentario espontáneo. "Mirá el cuerpo de Sofía Gala", exclamó Moria al ver las imágenes de su hija caracterizada como ella.

Entre risas, la conductora recordó una charla que tuvo con la actriz sobre su transformación para el papel: "Me dice: 'Mamá, lo que me cuesta montarme'".

Con su estilo inconfundible, Moria elogió la figura de su hija: "La curva del cuerpo es impresionante, pero por favor. Sofía tiene unas piernas fabulosas". Y agregó entre carcajadas: "Le digo: 'Sos la única mujer que conozco y de las pocas que tienen la rodilla para adentro'".