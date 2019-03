Moria Casán: "Para seducirme me tienen que acosar"

Moria Casán no tiene término medio. Mucho menos le importa el qué dirán o ser políticamente correcta con lo que dice. Sin rodeos, la One dice lo que siente le guste a quien le guste. Y así lo volvió a dejar claro en su paso por LNE (Luis Novaresio Entrevista) por la pantalla de A24.

Cuando el periodista le preguntó si era difícil seducirla, la diva comenzó con un relato tierno sobre lo que le gustaba, aunque en la mitad de su explicación dejó una frase polémica sobre el acoso. "No es tan difícil seducirme, me entra por la simpatía, el humor, y me tienen que acosar, acoso me estoy refiriendo a cortejo. Bah, que lo tomen como se les cante, me chupan un huevo. Me encanta que me cortejen, el que me persigue me consigue, me persigue, me gusta un chabón, la paso bien y chau. Me llevo cada chasco, porque nunca pregunto el prontuario", respondió.

" En los tiempos del 'No es No', que vos digas 'que me acosen'... ", devolvió Novaresio. "Yo soy la primera feminista no agresiva que existe en este país de caretas. Amo a la mujer, al género, pero prefiero a los hombres, me quedo con mis amigos gays toda la vida", expresó tajante Moria.

En ese sentido, contó que, sexualemente, no le atrae el género femenino. "No me gustan las mujeres, necesito ser como penetrada, con esos agujeros que tienen son un asco. Tenés un chico cerca de donde hacés pipí y cagás, un asco. Platónico tengo, pero que no llega a cero erotismo. La adoro a Nacha, a la Borges, Nacha me encanta y al principio éramos como enemigas pero la aprendés a conocer y la adorás", aseguró.

La diva volvió a expresar su rechazo a la candidatura de Marcelo Tinelli. "Tinelli es un hombre de gran ambición, no le gusta perder a nada, y esta cosa de perder las elecciones de la AFA lo hirió mucho y va por una revancha. Me parece perfecto que si tiene vocación social…No le creo, no cumplió con una cosa que dijo un año y ya no le creo, no lo votaría a él, no me convence".

Fuente: Exitoína