Mónica Gutiérrez reveló la verdadera causa de su renuncia al canal América

Mónica Gutiérrez sorprendió a todos al anunciar públicamente este lunes su renuncia a la conducción de América Noticias luego de 22 años.

Más tarde, en comunicación con Clarín, Gutiérrez dio algunos detalles sobre su salida del canal. Contó que siente que es un ciclo concluido: “Mi etapa está terminada en América (…). Todo empieza y todo termina, así es la vida”, dijo, y aseguró que lo comunicó a sus autoridades en mediados de año. A su vez, aclaró que el cambio de gobierno o condiciones políticas no tienen nada que ver con su decisión, ni con sus intensos cruces con Jorge Rial, sino que es una resolución que fue madurando en este tiempo.

Por otro lado, la periodista también fue entrevistada por el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) donde contó que se dieron algunos acontecimientos que, “me dejaron un poco perpleja y preferí acelerar los tiempos. La verdad pensaba cerrar el ciclo a fin de año”.

Mónica admitió que sentía que tenía que salir de ahí: “Yo decidí esto. Donde uno siente que ya ha perdido su lugar… que no se siente como que necesite o lo necesiten. Sentí que ya estaba, que es un ciclo que terminó”. "No sabía para qué lado crecer, me sentía un bonsai”, señaló.

La conductora lamentó no poder despedirse en vivo, agradeció las experiencias vividas y las recordó como “maravillosas”. “Mi plan siempre fue dar lo mejor profesionalmente (…) voy a extrañar la adrenalina que te produce el día a día de la noticia”, dice quien comenzó su carrera periodística a los 19 años.

"Hay algunos pasos que estoy conversando con el canal que tienen que ver con trámites. Son cosas que se manejan atropelladamente y lastiman. Sobre todo cuando yo he sido muy transparente en mis decisiones”, agregó.

“Los cambios dan vértigo, personal, familiar, de pareja, de laburo... pero peor es hacer la plancha. Tengo necesidad de darme un tiempo para pensar cómo seguir. Di todo lo que pude dar”, finalizó contundente Gutiérrez.