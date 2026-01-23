Mónica Farro puntuó el desempeño sexual de Juan Román Riquelme y dio detalles de los encuentros íntimos

Mónica Farro , quien se encuentra haciendo temporada teatral en Mar del Plata, dialogó con LAM y confirmó los rumores que la vincularon sentimentalmente con Juan Román Riquelme hace más de una década. Con su habitual franqueza, la actriz describió cómo eran las citas clandestinas, la estrategia de conquista del "10" y hasta se animó a calificar su desempeño sexual.

Según relató Farro , el vínculo se dio aproximadamente en el año 2013 , una época en la que ella estaba soltera y él le aseguró estar separado. Sin embargo, el encuentro no fue inmediato.

"Estuvo bastantes meses buscándome y yo no creía que era él", confesó la vedette. La insistencia de Riquelme fue tal que Mónica tuvo que chequear con un periodista deportivo si el número desde el que le escribían pertenecía realmente al futbolista. "Cuando le di bola, habían pasado tres o cuatro meses" , explicó.

El perfil del ídolo Xeneize en la intimidad sorprendió a la actriz: "Era muy educado, era copado, hablaba mucho". Lejos de la imagen parca que suele mostrar ante las cámaras, en el plan conquista Riquelme era detallista: "Pasaba por mi casa, me traía bombones, flores" .

La dinámica de las citas tenía un patrón claro para mantener la discreción. Riquelme pasaba a buscarla en su camioneta por su domicilio. "A veces me llamaba y me decía 'estoy abajo'. Yo bajaba, me traía unos bombones o algo y nos quedábamos 10 o 15 minutos conversando en la camioneta", detalló Farro sobre la "previa" de las citas.

Sin embargo, la relación no se limitaba a charlas en el vehículo. Cuando Ángel de Brito indagó sobre si concretaban en el auto o en otro lado, Mónica fue clara: "Hemos ido a un departamento".

Aunque el exjugador intentó invitarla varias veces a la cancha de Boca para verlo jugar, ella nunca asistió. La relación se mantuvo estrictamente privada y bajo perfil.

La puntuación final

Mónica Farro La mediática y una fuerte confesión. Foto: captura de video/ América TV.

Quizás el momento más picante de la entrevista llegó cuando le pidieron que puntuara a Riquelme como amante. Farro, autodefinida como una mujer "muy sexual" en aquella época, admitió que tenían ritmos diferentes.

"Yo era una mina muy sexual... A mí lo único que me interesaba era eso. El tipo la verdad que bien, pero no tanto como yo", disparó. Ante la insistencia de las "angelitas" por un número, Mónica le puso un 7.5.

"Si hablamos de cantidad, que era lo que a mí me importaba, un 6. Si yo gozaba y tenía mi orgasmo, para mí estaba bien. Pero yo quería cuatro veces por día y él... una".

En total, la vedette calculó que se vieron unas "seis, siete u ocho veces" a lo largo de aquellos meses. La relación, definida por ella misma como un "touch and go" para divertirse, terminó sin conflictos ni despedidas formales: "Se fue enfriando y yo seguí con mi vida".