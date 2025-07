Momento incómodo: Eduardo Feinmann le pasó factura a Mario Pergolini y lo dejó sin palabras

El pasado martes 22 de julio, Eduardo Feinmann fue invitado a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, y no dudó en recordarle en la cara su famosa frase de que “la televisión está muerta”. Con ironía, le marcó la contradicción de seguir en pantalla después de criticar tanto el medio.

"Che, no me lo dejaste decir, pero la verdad que gustó venir a la tele, algo que mataste. Te veo en la pantalla y te noto como, ¿viste el asesino que va a la escena del crimen?. Es impresionante. Además, lindo velorio. No sabía. Yo por las dudas me vine con trajecito, por si resucita el muerto", lanzó Feinmann muy picante.

Esto fue lo que le dijo Eduardo Feinmann a Mario Pergolini en Otro día perdido Eduardo Feinmann Pasó Por Otro Día Perdido Y Fue Muy Picante Con Mario Pergolini Allí, el conductor se defendió y aclaró: "Reconozcamos que la televisión no era como lo que era antes, ¿no?. Cuando yo me referí a que la televisión está muerta, y cada tanto lo puedo decir, no es la misma televisión. Se ha diversificado mucho, los públicos han cambiado, cierta juventud ya no está viendo televisión. ¡Cada uno que me diga esto, yo se lo voy a decir!".

Pero Eduardo le retrucó: “Es mentira. Los jóvenes no miran televisión, es mentira. Yo hago un noticiero en A24 y hay muchos jóvenes que me ven”.

Sin embargo, la tensión entre ellos no terminó ahí. Más adelante, Mario Pergolini aseguró: "Vos cambiaste. Hubo algo en vos en un momento que cambiaste. Me parece que había una imagen tuya que defendías a rajatabla, creo que después de los sucesos con los chicos entendiste que ahí podía haber otro. No se si a partir de ahí, pero hubo un momento en que empezó a haber otro Eduardo".