Mike Amigorena envuelto en un escándalo tras los rumores de su salida del éxito teatral que protagoniza

Mike Amigorena estaría muy cerca de salir del exitoso espectáculo teatral de calle Corrientes Mike Amigorena estaría muy cerca de salir del exitoso espectáculo teatral "La Cena de los tontos". Video: Intrusos (América TV)

Frente a las especulaciones, Amigorena no tardó en responder con firmeza y desmentir una eventual salida del proyecto teatral. “¿Cómo me voy a ir? Ni en pedo. No entiendo por qué lo dicen. Me río de los rumores”, declaró el actor en diálogo con el mismo ciclo. Aún así, Rodrigo Lussich reveló que entre Mike y Martín Bossi habría muy mala onda desde el inicio del proyecto.