Mauro Icardi destrozó a Nicolás Payarola y apuntó contra los periodistas

El futbolista no tuvo filtros y volvió a compartir un duro escrito en sus redes sociales.

Mauro Icardi regresó a la Argentina para pasar las fiestas con sus hijas y, por supuesto, con Eugenia China Suárez en la famosa "casa de los sueños". En medio de todo esto, decidió realizar un fuerte posteo contra Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara.

"Caíste tras las rejas por estafas, eso ya lo determinó la Justicia. Yo no me olvido cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. De las amenazas, del chantaje y del miedo como herramienta", expresó en la primera parte de la carta contra Payarola.

Luego, agregó: "No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas, ser el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas no es estrategia, es crueldad. Y hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios".

En la segunda parte de este largo descargo, Mauro Icardi decidió apuntar contra los periodistas: "A los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos, el escrache público es inevitable".