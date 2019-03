Mauricio Macri, molesto con Marcelo Tinelli: cuál será el contraataque del Gobierno

La fuerte irrupción de Marcelo Tinelli en la política, con críticas al oficialismo, generó el enojo del presidente de la Nación Mauricio Macri.

Luego de asegurar que tanto el mandatario como Cristina Kirchner "son dos caras de la misma moneda y tienen picado el boleto" y de considerar que en estas condiciones no querría una reelección de Cambiemos, el conductor de ShowMatch quedó en la mira.

No conforme con eso, Tinelli almorzó este lunes con Roberto Lavagna. En diálogo con Sábado Tempranísimo, el empresario había definido al ex ministro de Economía como un candidato "potable".

Sobre su rol en la actividad política, Marcelo consideró en otra entrevista: "Tengo una vocación. Me dicen que no me meta, que es un quilombo. Cuando hacés una tortilla algún huevo se te va a romper, no es fácil".

Lo cierto es que, según informó el periodista Marcelo Bonelli, el contraataque del Gobierno estará a cargo de Marcos Peña. El jefe de Gabinete intentará asociar a Tinelli con Menem y el kirchnerismo.

Fuente: Primicias Ya