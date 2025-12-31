Martín Migueles está pasando el peor momento en Uruguay tras el supuesto engaño a Wanda Nara: "Llorando"

Pilar Smith reveló una fuerte información en sus redes sociales y la historia de amor podría peligrar.

Martín Migueles quedó en el medio de una gran tormenta luego de que salieron a la luz chats con Claudia Ciardone, a quien le mandó para verse. La modelo rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y contó toda la verdad.

En medio de todo esto, Pilar Smith, panelista de LAM y a quien hace poco tiempo expulsaron de APTRA, afirmó que la relación entre Martín Migueles y Wanda Nara está definitivamente en su peor momento. La comunicadora decidió revelar un fuerte dato que dejó sorprendidos a todos.

"Escándalo en Punta del Este. Wanda y Martín no se hablan", comenzó contando la periodista respecto al conflicto que habría estallado entre la pareja luego de la información que salió a la luz en las últimas horas.

Luego, agregó: "Él está llorando ahora y se pelearon. Él mintió y ella está desilusionada". Lo cierto es que parece que la historia de amor estaría transitando sus últimos días, pese a que se muestran juntos en las redes sociales.