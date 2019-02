Marley respondió a las críticas por la sobreexposición de Mirko

Desde que acompaña a su padre, el pequeño Mirko se ha convertido en un verdadero fenómeno en las redes sociales y ya suma casi 3 millones de seguidores.

Los posteos que Marley realiza del pequeño muchachito se roban el cariño de la mayoría de los usuarios, aunque algunos, los menos, critican al conductor acusándolo de sobreexponer al nene.

Últimamente, Alejandro está cansado de que esto suceda y decidió intervenir al respecto en diálogo con revista Caras.

"Respeto todas las opiniones. En lo personal, pienso que hoy los chicos crecen de otra manera y naturalizan el tema de las redes sociales", arrancó el animador de Minuto para ganar.

"Mientras Mirko se divierta voy a dejar que haga lo que quiera. El día que me pida que no lo exponga más, dejaré de hacerlo. Aunque es difícil que no tenga exposición con un papá famoso. Por ahora, él juega y expresa su felicidad cuando le saco fotos o lo grabo", concluyó.

Fuente: Primicias Ya