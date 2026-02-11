Luego de lo que fue la desvinculación de Cacho Deicas, el fundador de la banda también se aleja.

Los fanáticos de Los Palmeras quedaron totalmente sorprendidos luego del anuncio que realizó Marcos Camino. El acordeonista y fundador del grupo musical compartió un video donde confirmó que se aleja de la banda, aunque aseguró que seguirán tocando.

"Nos reunimos, muchachos, para informarles que yo voy a dejar los escenarios por una cuestión de edad y por una cuestión de salud", comenzó contándole el artista a los miembros de Los Palmeras.

"Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión porque confío en la calidad de todos ustedes. Me ha provocado mucha felicidad, mucha paz", siguió contando Marcos Camino sobre la decisión.

Marcos Caminos se retiró de Los Palmeras Marcos Camino anunció su salida de Los Palmeras y marcó el fin de una era: el motivo "Para Los Palmeras y para mí, Santa Fe es la ciudad más importante del planeta, la prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos y los parientes". Sin dudas, esta noticia marca el fin de una era, ya que la banda seguirá sin Cacho Deicas y sin Marcos Camino, dos grandes de la cumbia santafesina.