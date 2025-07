Marcelo Tinelli respondió a los fuertes reclamos de artistas por la escandalosa falta de pago

Los conductores de Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, dieron difusión a una información presentada previamente por Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), donde se mencionó la decisión de Flor Peña de iniciar acciones legales contra Tinelli. En medio del proceso de reorganización interna de La Flia, Lussich reflexionó: “Esto tiene dos partes: por un lado, cierra o no cierra La Flia; y por otra parte, la cantidad de gente que empieza a aparecer diciendo a mí me debe, a mí me debe todo el sueldo”.