Marcela Tinayre dio detalles sobre la salud de Mirtha Legrand

Marcela Tinayre rompió el silencio y habló de la salud de su madre, operada de una obstrucción intestinal semanas atrás.

"El médico le pidió un mes de reposo. Fue una decisión que tomó ella lo de no ir a los Martín Fierro, porque es una ceremonia muy larga. A ella le encanta ir, es la segunda vez que falta. Veremos, porque quizás a último momento decide ir", dijo Marcela en Agarrate Catalina por La Once Diez.

Por otro lado, la conductora confesó: "Primero vino la operación y los nervios. Después me llamó Nacho y me dijo que el programa lo tenía que hacer yo. El primer fin de semana lo hice más de inconsciente, pero en el segundo tuve más nervios".

Además, Marcela expresó: "Estoy muy contenta de hacer el programa, me dio mucha alegría, le imprimí mi estilo. No hice de Mirtha Legrand sino de Marcela Tinayre y eso me dio mucho placer".

Fuente: Diario Show