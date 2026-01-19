Marcela Tauro durísima con Laura Ubfal tras su crítica contra el nuevo Bendita TV: "Es mala leche"

Una interna enfrentó a las dos figuras tras una ácida columna de opinión que desató el malestar y una respuesta contundente frente a las cámaras.

La panelista se mostró implacable al defender el trabajo de sus colegas en El Nueve. Foto: capturas de video/ América TV.

El clima en los pasillos de América TV se volvió tenso cuando Marcela Tauro decidió confrontar públicamente las opiniones de su colega Laura Ubfal. El foco del conflicto radica en una columna publicada por la analista sobre el presente de Bendita TV, el histórico ciclo de El Nueve que actualmente lidera Edith Hermida tras la salida de su conductor original. Tauro no ocultó su indignación por el tratamiento que recibió el programa y calificó la actitud de su compañera como desmedida frente al reciente debut de la nueva formación.

Este lunes durante la emisión de Intrusos (América TV), la panelista cuestionó la falta de empatía profesional de su par, recordando que en otros momentos la crítica fue piadosa con proyectos que no cumplieron las expectativas. "A ella no le hubiera gustado que le digan que el programa que tuvo acá en América que no funcionó y nadie le remarcaba ‘che no funcionó’", disparó la histórica integrante del programa de espectáculos. Además, fue tajante al definir el accionar de su colega: "Me parece mal y mal genio, no es de buena persona. No hace falta que lastimes o pongas el puñal así a poco de debutar ella".

El fuerte descargo de Marcela Tauro contra Laura Ubfal Marcela Tauro criticó con dureza a Laura Ubfal tras sus ataques contra el nuevo Bendita Marcela Tauro criticó con dureza a Laura Ubfal tras sus ataques contra el nuevo Bendita. Video: Intrusos (América TV) Por su parte, la autora de la crítica decidió no retroceder y ratificó su postura técnica sobre el contenido del ciclo de entretenimientos. Según su visión, el cambio de rumbo y los nuevos integrantes del staff no logran mantener la esencia que supo construir el formato anteriormente. "Lo que yo comenté que no me gusta es parte del panel. A mí en general no me gusta la televisión bizzarra, me parece que tiene muchos personajes que no suman y Beto sabía manejarlos de otra manera", argumentó Ubfal en una nota exclusiva para defender su análisis editorial.

La defensa de Edith Hermida y el futuro de Bendita TV Laura Ubfal debutó este fin de semana con un programa propio, "Team Ubfal" Foto: Captura de pantalla Youtube América TV. Laura Ubfal hizo una fuerte crítica sobre el nuevo Bendita TV. Foto: Captura de pantalla Youtube América TV. A pesar de las explicaciones, el debate se centró en el impacto laboral que generan este tipo de comentarios en la industria televisiva actual. Tauro insistió en que señalar un fracaso de forma prematura puede influir negativamente en las decisiones de las autoridades del canal, perjudicando a todo un equipo de producción. "Le tenés que dar tiempo a todos los programas, me parece fuerte. No está bueno esto porque herís a la producción, a los chicos que están buscando su laburo, su lugar, estás dejando gente sin laburo", sentenció con preocupación sobre las consecuencias de la reseña.