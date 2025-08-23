Malena Pichot lanzó picantes declaraciones sobre el escándalo de coimas vinculado a Karina Milei

En medio de la polémica que involucra a Karina Milei en supuestos ilícitos, Malena Pichot no se quedó callada y apuntó contra la hermana del presidente.

La actriz y productora disparó una vez más en sus redes. Foto: Instagram @malepichot

La humorista Malena Pichot reaccionó con rapidez al caso de presuntas irregularidades que salpica a la administración de Javier Milei, focalizando sus críticas en su hermana Karina, implicada en acusaciones de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Grabaciones difundidas del anterior titular del organismo, Diego Spagnuolo, exhiben un presunto mecanismo de retornos del 8% en acuerdos de fármacos: un 3% se destinaba a Karina Milei, un 1% a Spagnuolo y otro 1% a costos operativos. Estas revelaciones desembocaron en expedientes por cohecho y requerimientos de informes en la Cámara legislativa.

MAlena Pichot portada rosa Malena Pichot criticó fuertemente el escándalo de las supuestas coimas en las que Karina Milei quedó vinculada recientemente. Foto: Instagram @malepichot Este sábado, la comediante compartió en su cuenta de X una reflexión que equiparaba el suceso con anteriores episodios de corrupción en la Argentina, mencionando al exfuncionario hallado en su vivienda de Pilar: “Quizás no le pegamos en la marca de las zapatillas pero sí en que siempre hay un chabon escapando de un barrio cerrado”.

El picante posteo de Malena Pichot sobre Karina Milei Captura de pantalla (190) Malena Pichot no dudó en apuntar contra Karina Milei con un incisivo posteo. Foto: X @malepichot Inicialmente, su intervención fue una republicación de otro mensaje de una usuaria que decía: “Chicos, en 2023 -Juan Carlos- Pallarols denunció que Karina -Milei- le quiso cobrar 2 mil dólares para reunirse con el Presidente. Pallarols, el orfebre que hizo todos los bastones presidenciales. Desde entonces hubo un montón de testimonios similares y mucha gente fingiendo demencia”. Frente a esto, Pichot agregó: “Esto lo sabíamos”.