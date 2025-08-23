Malena Pichot lanzó picantes declaraciones sobre el escándalo de coimas vinculado a Karina Milei
En medio de la polémica que involucra a Karina Milei en supuestos ilícitos, Malena Pichot no se quedó callada y apuntó contra la hermana del presidente.
La humorista Malena Pichot reaccionó con rapidez al caso de presuntas irregularidades que salpica a la administración de Javier Milei, focalizando sus críticas en su hermana Karina, implicada en acusaciones de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Grabaciones difundidas del anterior titular del organismo, Diego Spagnuolo, exhiben un presunto mecanismo de retornos del 8% en acuerdos de fármacos: un 3% se destinaba a Karina Milei, un 1% a Spagnuolo y otro 1% a costos operativos. Estas revelaciones desembocaron en expedientes por cohecho y requerimientos de informes en la Cámara legislativa.
Te Podría Interesar
Este sábado, la comediante compartió en su cuenta de X una reflexión que equiparaba el suceso con anteriores episodios de corrupción en la Argentina, mencionando al exfuncionario hallado en su vivienda de Pilar: “Quizás no le pegamos en la marca de las zapatillas pero sí en que siempre hay un chabon escapando de un barrio cerrado”.
El picante posteo de Malena Pichot sobre Karina Milei
Inicialmente, su intervención fue una republicación de otro mensaje de una usuaria que decía: “Chicos, en 2023 -Juan Carlos- Pallarols denunció que Karina -Milei- le quiso cobrar 2 mil dólares para reunirse con el Presidente. Pallarols, el orfebre que hizo todos los bastones presidenciales. Desde entonces hubo un montón de testimonios similares y mucha gente fingiendo demencia”. Frente a esto, Pichot agregó: “Esto lo sabíamos”.
No obstante, su campaña de señalamientos había comenzado antes, cuando exigió: “¿De verdad todavía no habló nadie del gobierno?”, mientras también interpelaba a la comunicadora Liliana Franco, quien había resaltado que “el primer aplauso en el discurso de Javier Milei fue cuando dijo ‘Kirchnerismo nunca más”. Como réplica, la artista publicó una foto de la exvedette Adriana Aguirre con su emblemática expresión de asombro, acompañada del texto: “Lilianaaaa”, en un tono de evidente burla.