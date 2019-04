Luli Salazar: "No salgo a comer afuera, tengo la suerte de que me inviten"

Luciana Salazar se refirió a la crisis económica que atraviesa la Argentina y aseguró que, al igual que muchos famosos, debió reacomodar sus gastos. "Es muy triste todo lo que estamos viviendo. Todo es siempre igual. Nada cambia", lamentó sobre la política del país: "No hay planes a largo plazo".

Además, criticó a los líderes políticos y a las campañas que hacen para continuar en el gobierno.

"Los políticos están pensando cómo quedar en el poder eternamente más que pensar en las políticas y en cómo tiene que estar la gente y cómo vivir bien", cuestionó.

"Me ajusté un montón", agregó, y enumeró: "Ya no hago compras grandes. Voy y compro en el día lo que necesito. No salgo tanto a comer afuera, gracias a Dios tengo la suerte de que me inviten".

Por su parte, reveló que hace años que no vota. "No está bien decirlo porque es una obligación, pero siempre traté de estar afuera cuando fueron las elecciones", se sinceró la participante del Bailando 2019.