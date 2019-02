Luis Miguel rechazó a Telefe y no dará notas en su visita al país

Falta cada vez menos. Luis Miguel se presentará el 26 de febrero en el estadio Orfeo de Córdoba y el 1 y 2 de marzo en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

La última vez que vino al país fue en 2015, cuando realizó una dos shows en Buenos Aires y otro en Córdoba. El año anterior había dado una gala íntima en La Rural.

Hace unas semanas, Telefe comenzó a promocionar al cantante como artista exclusivo y hasta existía la posibilidad de que se haga un programa especial con él. Había intenciones de que sea con Susana Giménez, quien el año pasado quiso tenerlo para sus especiales y no se pudo.

Susana Giménez y Luis Miguel

Otra opción era que la entrevista la hiciera Marley y se mostrara lo mejor de sus shows en el país. Pero en las últimas horas, según información que llegó al portal PrimiciasYa.com, las negociaciones entre Telefe y Luis Miguel fracasaron. "Él no acepta hacer entrevistas, no quiso y era lo que más quería el canal. Pero no quiere dar notas. Además las cobra en dólares y pide una fortuna", le dijeron a este portal.

Lo cierto es que, a no ser que haya algún cambio a último momento, la emisora ya dejó de emitir las promos de Luis Miguel en su pantalla.