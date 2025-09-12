Luego del escándalo por el supuesto amantazgo con Evangelina Anderson, Leandro Paredes fue a ver Rocky

En medio de la polémica por las fuertes especulaciones de una supuesta relación con la modelo, el exitoso futbolista salió a divertirse con amigos y familia.

En un contexto de intensa especulación pública y rumores sobre una supuesta relación amorosa con Evangelina Anderson, el futbolista Leandro Paredes optó por una velada de distensión. Su elección fue asistir a una función de la puesta teatral musical Rocky, protagonizada por el actor Nicolás Vázquez.

La presencia del campeón mundial en la platea del Teatro Lola Membrives, durante la noche del pasado 11 de septiembre, constituyó una sorpresa total para el elenco. Este inesperado evento se produjo en el marco de la pausa en las competencias internacionales de la selección argentina, permitiendo que otra figura de renombre, previamente Lionel Messi, también disfrutara de la misma obra en días anteriores.

Una vez que el espectáculo concluyó, el anfitrión de la noche no dudó en invitar a Paredes a ascender al proscenio para recibir el reconocimiento de los espectadores allí congregados. Fue en ese momento de camaradería donde Vázquez confesó su admiración por la famosa saga cinematográfica, revelando que "en una Copa América miramos todas las películas".

El momento en el que Leandro Paredes subió al escenario de Rocky Tras el escándalo de amantazgo, Leandro Paredes fue a ver el musical de Rocky Luego de la polémica que lo involucró en una relación clandestina con Evangelina Anderson, Leandro Paredes fue a ver el musical de Rocky junto a su familia. Video: Instagram @rockyteatro

La velada no fue un acto solitario para el deportista, quien estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Camila Galante. Ella permaneció en la platea durante los reconocimientos, aunque posteriormente, en los espacios reservados tras el escenario, se integró a la sesión de fotografías junto a los integrantes de la compañía teatral, compartiendo el momento especial.