Luego de la crisis de los ex "CQC", aparece la interna de "VideoMatch"

A propósito de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión para festejar los 30 años de su ciclo -primero VideoMatch en Telefe y luego ShowMatch en El Trece- sirvió para el reencuentro de la vieja guardia de humoristas que dieron años de gloria a uno de los formatos que tuvo el ciclo durante años.

Antes habían estado los periodistas deportivos, que también fueron parte del festejo por los 30 años de ciclo, aunque solo como espectadores, porque la apertura del ciclo 2019 se dedicó, más que nada, a repasar aquellos viejos segmentos de humor con José María Listorti, Pablo Granados, Pachu Peña, Diego Pérez, Diego Korol y mucho más, algunos muy importantes pero ausentes, como Yayo Guridi.

Lo cierto es que ante el reencuentro y el clima festivo, uno de los históricos productores de la ex Ideas del Sur, hoy LaFlia, comparó la confraternidad reinante, marcando la diferencia con los tiempos de internas que hoy salieron a la luz por parte de los ex compañeros de otro ciclo de culto de la televisión, Caiga quien caiga.

"Que paradoja de la televisión… Los CQC tan cancheros, tan cool, que fueron siempre todos peleados y tirándose mierda… Y los Videomatch todos juntos festejando 30 años", señaló Alejo Frataslafra, histórico productor de la empresa de Tinelli. Ante esta afirmación, aparece la pregunta acerca de si todo eran rosas entre los humoristas de clásico ciclo en sus años dorados, durante los 90, Siempre se dijo que Pablo Granados -salvando las distancias- era un poco "El Andy Kusnetzoff de Tinelli", por comparar que sus notas eran las que más se pasaban y que él era de algún modo el más intenso del grupo de cómicos, aunque trabajaba en dupla con Pachu Peña.

Hoy, años después, Listorti -bautizado durante mucho tiempo como el "Número 2 de Ideas del Sur", después de Tinelli como conductor, ya que él se encargó de conducir los ciclos 'satélites' del Bailando- reconoció que "Pablo y Pachu eran los preferidos", pero no por eso -asume- se resquebrajó la buena relación entre todos los integrantes del equipo que, inclusive, comparten un grupo de WhatsApp.

En diálogo con Teleshow, Listorti contó: "Internas no había. Claramente todos luchábamos por meter nuestra nota y cuántas más veces posibles salir, pero había buena onda en general. Obviamente, ya que yo trabajé once años en la primera etapa de VideoMatch, en algún momento durante tanto tiempo me habré enojado con unos y otros conmigo, como pasa en cualquier trabajo, pero odio e internas no hubo", recalcó el conductor de Hay que ver.