Luciana Salazar hizo un picante comentario sobre su bailarín

Luciana Salazar participará por cuarta vez en el certamen de ShowMatch. En el mismo aparecerán las figuras más talentosas que ya hayan pasado por la pista, y también se incluirán celebridades de renombre que debutan en el show.

Sin embargo, antes del inicio de la competencia, la modelo generó polémica en las redes sociales por un comentario que puso acerca de su pareja de baile, Gonzalo Gerber.

A través de su Instagram Stories, Luciana escribió algo referido a la condición sexual de su compañero. "Es la primera vez que no me toca un bailarín gay en el Bailando. Medio como que me inhibe un poco, ja, ja, ja", publicó la modelo en las redes sociales, llamando la atención de sus seguidores.