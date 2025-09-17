Luciana Geuna compartió una foto internada y preocupó a todos: "Estoy saliendo de un susto"

La conductora y periodista publicó un posteo en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

Desde hace algunos días que Luciana Geuna no estaba presente en sus trabajos y muchos televidentes no entendían por qué la periodista no se encontraba en OLGA ni en la pantalla de Todo Noticias. En las últimas horas, fue la propia conductora quien compartió las razones y sorprendió a todos.

"Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo", comenzó escribiendo en un emotivo posteo en sus redes sociales. La periodista le agradeció al equipo médico que la atendió desde el primer minuto y también a su equipo de trabajo en OLGA.

"Mil gracias a todo el equipo hermoso de OLGA y de Todo Noticias por sus mensajes, por el tiempo y la ayuda para recuperarme. Hay tanto lindo para decir de todos", subrayó Luciana y también le agradeció a su familia por estar presente a pesar de que algunos se encuentran lejos de Buenos Aires.

El posteo de Luciana Geuna que generó preocupación Captura de pantalla 2025-09-17 214750 Luciana Geuna junto a su hija en el hospital. Foto: captura de pantalla Instagram/ @geunaluciana.

"Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí ), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo", comentó.