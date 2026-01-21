En medio de un tenso cruce en vivo, la ex de Diego Maradona se quebró y reveló los detalles del embarazo de alto riesgo del heredero más joven del Diez.

Lo que comenzó como un derecho a réplica telefónico en LAM (América TV) derivó inesperadamente en una de las confesiones más íntimas y dolorosas sobre la vida de Verónica Ojeda. La madre del hijo menor de Diego Maradona decidió romper el silencio sobre un capítulo desconocido de su maternidad: la lucha para que Dieguito Fernando Maradona llegara a este mundo.

Hasta el momento, se sabía poco sobre las complicaciones médicas de aquel embarazo, pero la tensión del aire llevó a Ojeda a exponer la fragilidad de aquellos meses. "¿Me dejan hablar? Te cuento la situación que tuve con Dieguito, casi pierdo a Dieguito", lanzó con la voz entrecortada, frenando en seco a las panelistas para soltar una verdad que guardó bajo llave durante más de una década.

"Postrada y con pérdidas" Embed - Los inéditos detalles del embarazo de Verónica Ojeda con Dieguito Maradona y una dolorosa situación: "Casi" Lejos de ser una dulce espera tranquila, Ojeda detalló el calvario que vivió en la mitad del proceso de gestación. "Estaba en el quinto mes, lo cuento una sola vez y no lo cuento más", advirtió antes de profundizar.

Según su relato, su cuerpo dijo "basta" en un momento crítico: "En el quinto mes estuve postrada en una cama, tenía pérdidas". Esta situación límite fue la que determinó el nacimiento prematuro del niño. "Casi lo pierdo, por eso nació ochomesino", explicó, dejando en evidencia que la vida del pequeño corrió peligro real antes de nacer.

Para Verónica, la llegada de Dieguito no fue solo un evento médico, sino espiritual, dadas sus dificultades previas para concebir: "Vuelvo a repetir que a mí me cuesta tener hijos, Dieguito fue un milagro de Dios".