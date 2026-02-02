Los ganadores de los premios Grammy: un dúo argentino se impuso en una importante categoría y Bad Bunny hizo historia

Los premios Grammy celebraron su edición número 68 con una gala desde el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles. Con conducción del comediante Trevor Noah, quien se despide de la ceremonia tras desempeñarse como anfitrión durante seis temporadas, la noche contó con un notable despliegue de estrellas de la música .

Entre los galardones que se incluyeron en la previa del evento, se destacó el que recibieron Ariana Grande y Cynthia Erivo en la categoría Mejor performance para dúo o grupo por la canción Defying gravity, de la película Wicked 2. En tanto que la banda Tame Impala triunfó en Mejor canción de dance o electrónica con End of summer, y la solista FKA Twigs ganó Mejor álbum de dance o electrónica por Eusexua. La legendaria banda The Cure conquistó un par de estatuillas: Mejor álbum de música alternativa por Songs of a lost world, y Mejor performance de música alternativa por Alone. En Mejor álbum de rock, ganó la banda Turnstile por Never enough, y la Mejor canción de rock quedó en manos de Nine Inch Nails por As alive as you need me to be.

En el apartado Mejor álbum pop latino se impuso Natalia Lafourcade por su disco Cancionera, y el dúo argentino conformado por Ca7riel y Paco Amoroso se alzó con el reconocimiento a Mejor álbum de rock o alternativo latino por Papota.

Ariana Grande y Cynthia Erivo, galardonadas en los premios Grammy por una canción de Wicked 2.

Pero la presencia latina no se agotó en los anteriormente mencionados, ya que Carín León cosechó la estatuilla de Mejor álbum de música mexicana por Palabra de tos seca, y Gloria Estefan hizo lo propio en Mejor álbum de música tropical por Raíces.

Otro momento relevante se dio en la categoría Mejor performance de rock, con Yungblod arrasando por su interpretación de Changes. En Mejor video del año, ganó Doechii por Anxiety. Mientras que entre los premios que se llevó Kendrick Lamar, brillaron el de Mejor canción de rap por Luther y Mejor álbum de rap por GNX.

En el apartado Mejor interpretación pop dúo o grupo, Ariana Grande y Cynthia Erivo volvieron a triunfar con la canción Defying gravity. En tanto que en Mejor performance de música global se impuso uno de lo favoritos en esta edición de los premios Grammy, Bad Bunny con su tema EoO.

Con toda justicia, en Mejor portada de un disco ganó Tyler,the Creator por Chromakopia. Acto seguido, Laufey sorprendió al triunfar en Mejor álbum de pop vocal tradicional por A matter of time.

tyler La premiada portada del álbum de Tyler,The Creator Chromakopia. Columbia Records

El galardón a Mejor nuevo artista fue para Olivia Dean, mientras que Bad Bunny sumó el trofeo a Mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos. En Mejor álbum de pop vocal la merecida ganadora fue Lady Gaga por Mayhem, y Lola Young se impuso en Mejor interpretación pop solista con su canción Messy.

En la recta final, las estatuillas más codiciadas de la noche fueron para Billie Eilish, que ganó Canción del año por Wildflower; seguida por Kendrick Lamar y SZA, que fueron distinguidos en Mejor grabación del año por el tema Luther.

626601904_18561431602008743_4441858220915906760_n Billie Eilish ganó Canción del año en los premios Grammy por Wildflower. Instagram @grammys

626577649_18561453760008743_8346164836889628208_n Bad Bunny levantó el premio más importante de la noche, Mejor álbum del año. Instagram @grammys

Bad Bunny marcó un hito en los premios Grammy

Por último, los premios Grammy otorgaron su mayor galardón a Bad Bunny, que conquistó Mejor álbum del año por Debí tirar más fotos. Se trata del primer disco completamente en español que gana el máximo trofeo de la industria de la música.